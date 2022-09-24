Камила Валиева — о послании в короткой программе: болельщики уже разгадали? Это же круто!

Российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала историю постановки короткой программы, которую исполняла на контрольных прокатах сборной России на арене «Мегаспорт». Однако она не стала раскрывать тайну зашифрованного в начале программы послания.
«За историю постановки отвечают Даниил Маркович и Этери Георгиевна. Сначала Даниил Маркович показал музыку, мне очень понравилось, и тогда он предложил такую историю: в начале программы я азбукой Морзе простукиваю какое-то слово, которое мы решили загадать для наших болельщиков, телезрителей. Я из будущего передаю себе это послание.
Болельщики уже разгадали? Это же круто! Но это не слово «борись», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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