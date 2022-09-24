Елизавета Туктамышева пошутила о целях на сезон

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, тренирующаяся в группе Алексея Мишина, прокомментировала выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».
«Настроение часто меняется в последние месяцы, достаточно кардинально. В Питере было такое себе состояние, здесь уже лучше, видимо, когда масштабное мероприятие, ты в него вливаешься, когда всё создаётся ради этой атмосферы начала сезона, у тебя по старой памяти появляются эмоции, чтобы улыбаться, общаться.
Травма и болезнь подкосили, я не в самой оптимальной форме, я буквально недавно начала кататься и думала, что всё будет намного хуже на самом деле, но чувствую себя сегодня я хорошо, прекрасно, мышцы пришли в более-менее сносное состояние, эта ошибка на флипе не связана с моей болезнью.
Насчёт костюма… Я посмотрю на видео, может, добавим яркости, а в целом мне нравится идея, поэтому полноценно менять не будем, только дорабатывать. От Бьонсе отказалась потому, что всё лето катала на шоу и она приелась. Хочется две программы новые. Мы стараемся не стоять на месте, двигаться вперёд.
В сезоне цель – выжить. Шучу. Надо получать удовольствие, может, побольше поработать над четверными, так как обычно в сезоне не успеваю. Вот будет прыжковый фестиваль, возможно, на это акцент будем делать. Может, когда-нибудь в жизни я покажу его официально на публике, это было бы круто», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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