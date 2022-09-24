Бетина Попова поставила необычную короткую программу Павлюченко и Ходыкину

Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, соревнующиеся среди спортивных пар, рассказали, что супероригинальную короткую программу, которую они показали на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте», для них поставила Бетина Попова, ранее выступавшая в танцах на льду.

«Хочется быть новаторами и потакать развитию, придумывать что-то новое, воплощать свои идеи, мысли. Возраст позволяет показывать не то, что тебе поставили, а то, что ты думаешь, мыслить, так ещё и ставить позволяет, потому что по факту программу поставили я и Бетина (Попова. — Прим. «Чемпионата»), Дашка помогала. Костюмы сами делали. Всё сшито, это не просто кофту надел — боди есть, внутренние каноны соблюдены (смеётся)», — передаёт слова Ходыкина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Мы с Бетиной придумали дизайн, я показывала варианты, мы обсуждали с дизайнером, швеёй, она воплотила все наши идеи», — добавила Павлюченко.