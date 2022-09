Мишина и Галлямов станцевали вальс, Тарасова и Морозов катались под Ave Maria

Стали известны все музыкальные композиции, под которые поставлены короткие программы российских спортивных пар в сезоне-2022/2023. Именно эти композиции сопровождали выступления на контрольных прокатах фигуристов сборной России на арене «Мегаспорт».

Музыка к коротким программам спортивных пар

Карина Акопова / Никита Рахманин: After Dark от Tito & Tarantula

Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин: Индиго (feat. Скруджи) от Dana Sokolova

Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев: El Tango De Roxanne

Евгения Тарасова / Владимир Морозов: Ave Maria

Наталья Хабибулина / Илья Княжук: This Business of Love (Slow Foxtrot / 28 Bpm) от Ballroom Orchestra & Singers, Hey Pachuco! от Royal Crown Revue

Юлия Артемьева / Алексей Брюханов: Mocking Bird от Hazmat Modine

Ясмина Кадырова / Валерий Колесов: Habanera от Naoko Terai («Кармен»)

Анастасия Мишина / Александр Галлямов: Вальс №2 Дмитрия Шостаковича