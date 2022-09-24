Александр Самарин: я устал всё время что-то доказывать
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24-летний российский фигурист Александр Самарин после выступления с короткой программой на контрольных прокатах сборной России на арене «Мегаспорт» высказался о своих карьерных целях.
«Я катаюсь в своё удовольствие. Я, честно, устал всё время что-то доказывать, я один из самых возрастных пацанов мужской сборной, поэтому я получаю удовольствие», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Самарин – серебряный призёр чемпионата Европы – 2019, победитель этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный вице-чемпион России (2017, 2018), бронзовый призёр чемпионата России (2019), бронзовый призёр командного чемпионата мира (2019).
Самарин тренируется в ЦСКА в группе Светланы Соколовской.
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