Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мишина и Галлямов рассказали забавную историю о Москвиной

Мишина и Галлямов рассказали забавную историю о Москвиной
Комментарии

Чемпионы мира 2021 года в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали забавную историю о своём тренере Тамаре Москвиной, которой летом исполнился 81 год.

Галлямов. Когда мы, условно, ставим спираль, я всегда пробую сначала с Тамарой Николаевной, и тогда она говорит Насте тоже сделать этот элемент. Не стоит недооценивать то, что может делать Тамара Николаевна.

Мишина. Она перестала делать поддержки только пять лет назад.

Галлямов. Как-то мы решили пошутить, она мне говорит: «Сделай поддержку», а я спрашиваю: «Как, с вами или с Настей?» Она такая: «Конечно, со мной!» Пранк зашёл слишком далеко, и она была готова сделать её.

На контрольных прокатах Мишина и Галлямов показали новую короткую программу, поставленную под вальс №2 Дмитрия Шостаковича.

Первый день контрольных прокатов позади. Завтра встречаемся на произволках! Онлайн Первый день контрольных прокатов позади. Завтра встречаемся на произволках! Онлайн
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022