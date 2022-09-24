Мишина и Галлямов рассказали забавную историю о Москвиной

Чемпионы мира 2021 года в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали забавную историю о своём тренере Тамаре Москвиной, которой летом исполнился 81 год.
Галлямов. Когда мы, условно, ставим спираль, я всегда пробую сначала с Тамарой Николаевной, и тогда она говорит Насте тоже сделать этот элемент. Не стоит недооценивать то, что может делать Тамара Николаевна.
Мишина. Она перестала делать поддержки только пять лет назад.
Галлямов. Как-то мы решили пошутить, она мне говорит: «Сделай поддержку», а я спрашиваю: «Как, с вами или с Настей?» Она такая: «Конечно, со мной!» Пранк зашёл слишком далеко, и она была готова сделать её.
На контрольных прокатах Мишина и Галлямов показали новую короткую программу, поставленную под вальс №2 Дмитрия Шостаковича.
- 24 сентября 2022
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