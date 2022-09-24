Макар Игнатов: коньки я очень быстро ломаю

Российский фигурист Макар Игнатов прокомментировал выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте». Программа ученика Евгения Рукавицына поставлена на композицию So Far — Olafur Arnalds Feat. Arnor Dan.
Игнатов открыл программу чистым четверным риттбергером, потом сразу исполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп со степ-аутом, но без падений. Последним прыжковым элементом стал чистый тройной аксель. В отличие от состоявшихся в начале сентября прокатов в Санкт-Петербурге обошлось практически без ошибок. В начале месяца их было немало, и фигурист объяснил огрехи частой поломкой коньков.
«Коньки я очень быстро ломаю, а раскатывать их каждые две недели новые — денег не оберёшься, поэтому нужно искать какие-то другие варианты. Надо менять модели ботинок», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 24 сентября 2022
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