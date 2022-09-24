Макар Игнатов — о турнире шоу-программ: в любом случае выиграет Ягудин
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Серебряный призёр чемпионата России – 2021 по фигурному катанию Макар Игнатов высказался о турнире шоу-программ, проведение которого анонсировала Федерация фигурного катания на коньках России.
«Надо думать. Мне кажется, выиграет Ягудин в любом случае, но было бы интересно поучаствовать, какую-то идею крутую придумать», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Кроме серебра чемпионата России, Игнатов выиграл бронзу этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), он также является победителем финала Кубка России (2020) и этапа международной серии «Челленджер» Nebelhorn Trophy (2019). Макар — первый российский фигурист, исполнивший четыре четверных прыжка в одной программе.
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