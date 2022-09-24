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Михаил Коляда: всегда катался в удовольствие, не на результат

Михаил Коляда: всегда катался в удовольствие, не на результат
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Российский фигурист Михаил Коляда оценил своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».

Михаил оставил прошлогоднюю короткую программу «Щелкунчик», но сменил костюм – с красного на белый.

«Было волнительно, но классно. Публика супер. Слава богу, жив-здоров. Личная жизнь налажена, всё замечательно. Отсутствие международных стартов не смущает. Мне просто хочется кататься дальше. Я всегда катался в удовольствие, не на результат.

Шоу-турнир — конечно, прикольно. С кем было бы интересно зарубиться? Да ни с кем, просто кайфануть хочу.

Мне оба костюма к короткой нравятся. Почему поменял? Приказ свыше. Свыше — это значит тренер», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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