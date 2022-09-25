Опубликовано расписание выступлений второго дня контрольных прокатов фигуристов сборной России. Выступления проходят в Москве на арене «Мегаспорт».

Контрольные прокаты фигуристов сборной России. Москва. Второй день

Танцевальные пары:

14:35:30 – 14:42:00 – Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол

14:42:00 – 14:48:30 – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

14:48:30 – 14:55:00 – Елизавета Пасечник и Максим Некрасов

14:55:00 – 15:01:30 – Софья Тютюнина и Андрей Багин

15:07:00 – 15:13:30 – Ирина Хавронина и Дарио Чиризано

15:13:30 – 15:20:00 – Екатерина Миронова и Евгений Устенко

15:20:00 – 15:26:30 – Елизавета Шанаева и Павел Дрозд

15:26:30 – 15:33:00 – Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный

Женщины:

16:06:30 – 16:13:00 – Александра Трусова

16:13:00 – 16:19:30 – Камила Валиева

16:19:30 – 16:26:00 – Софья Акатьева

16:32:30 – 16:39:00 – Софья Муравьёва

16:39:00 – 16:45:30 – Аделия Петросян

16:45:30 – 16:52:00 – Софья Самоделкина

16:52:00 – 16:58:30 – Елизавета Туктамышева

Парное катание:

17:46:30 – 17:53:00 – Наталья Хабибулина и Илья Княжук

17:53:00 – 17:59:30 – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин

17:59:30 – 18:06:00 – Юлия Артемьева и Алексей Брюханов

18:06:00 – 18:12:30 – Карина Акопова и Никита Рахманин

18:19:00 – 18:25:30 – Евгения Тарасова и Владимир Морозов

18:25:30 – 18:32:00 – Ясмина Кадырова и Валерий Колесов

18:32:00 – 18:38:30 – Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев

18:38:30 – 18:45:00 – Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Мужчины:

19:16:30 – 19:23:00 – Артём Ковалёв

19:23:00 – 19:29:30 – Александр Самарин

19:29:30 – 19:36:00 – Макар Игнатов

19:36:00 – 19:42:30 – Евгений Семененко

19:42:30 – 19:49:00 – Глеб Лутфуллин

19:49:00 – 19:55:30 – Марк Кондратюк

20:02:00 – 20:08:30 – Пётр Гуменник

20:08:30 – 20:15:00 – Алексей Ерохов

20:15:00 – 20:21:30 – Артур Даниелян

20:21:30 – 20:28:00 – Михаил Коляда

20:28:00 – 20:34:30 – Андрей Мозалев

20:34:30 – 20:41:00 – Дмитрий Алиев.