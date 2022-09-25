Опубликовано расписание выступлений второго дня контрольных прокатов фигуристов сборной России. Выступления проходят в Москве на арене «Мегаспорт».
Контрольные прокаты фигуристов сборной России. Москва. Второй день
Танцевальные пары:
14:35:30 – 14:42:00 – Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
14:42:00 – 14:48:30 – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
14:48:30 – 14:55:00 – Елизавета Пасечник и Максим Некрасов
14:55:00 – 15:01:30 – Софья Тютюнина и Андрей Багин
15:07:00 – 15:13:30 – Ирина Хавронина и Дарио Чиризано
15:13:30 – 15:20:00 – Екатерина Миронова и Евгений Устенко
15:20:00 – 15:26:30 – Елизавета Шанаева и Павел Дрозд
15:26:30 – 15:33:00 – Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный
Женщины:
16:06:30 – 16:13:00 – Александра Трусова
16:13:00 – 16:19:30 – Камила Валиева
16:19:30 – 16:26:00 – Софья Акатьева
16:32:30 – 16:39:00 – Софья Муравьёва
16:39:00 – 16:45:30 – Аделия Петросян
16:45:30 – 16:52:00 – Софья Самоделкина
16:52:00 – 16:58:30 – Елизавета Туктамышева
Парное катание:
17:46:30 – 17:53:00 – Наталья Хабибулина и Илья Княжук
17:53:00 – 17:59:30 – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин
17:59:30 – 18:06:00 – Юлия Артемьева и Алексей Брюханов
18:06:00 – 18:12:30 – Карина Акопова и Никита Рахманин
18:19:00 – 18:25:30 – Евгения Тарасова и Владимир Морозов
18:25:30 – 18:32:00 – Ясмина Кадырова и Валерий Колесов
18:32:00 – 18:38:30 – Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев
18:38:30 – 18:45:00 – Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Мужчины:
19:16:30 – 19:23:00 – Артём Ковалёв
19:23:00 – 19:29:30 – Александр Самарин
19:29:30 – 19:36:00 – Макар Игнатов
19:36:00 – 19:42:30 – Евгений Семененко
19:42:30 – 19:49:00 – Глеб Лутфуллин
19:49:00 – 19:55:30 – Марк Кондратюк
20:02:00 – 20:08:30 – Пётр Гуменник
20:08:30 – 20:15:00 – Алексей Ерохов
20:15:00 – 20:21:30 – Артур Даниелян
20:21:30 – 20:28:00 – Михаил Коляда
20:28:00 – 20:34:30 – Андрей Мозалев
20:34:30 – 20:41:00 – Дмитрий Алиев.
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