Худайбердиева: ну какие мы с Базиным опытные, если третий сезон вместе катаемся?
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Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, ответили, чувствуют ли себя лидерами сборной России на контрольных прокатах в отсутствии Александры Степановой и Ивана Букина и Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.
«Ну какие мы опытные, если третий сезон вместе катаемся? Просто у нас сборная очень поменялась», — передаёт слова Худайбердиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Нужно стремиться быть лидерами, поэтому всё впереди, и мы будем стараться, чтобы так и было», — добавил Базин.
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