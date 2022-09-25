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Худайбердиева: ну какие мы с Базиным опытные, если третий сезон вместе катаемся?

Худайбердиева: ну какие мы с Базиным опытные, если третий сезон вместе катаемся?
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Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, ответили, чувствуют ли себя лидерами сборной России на контрольных прокатах в отсутствии Александры Степановой и Ивана Букина и Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

«Ну какие мы опытные, если третий сезон вместе катаемся? Просто у нас сборная очень поменялась», — передаёт слова Худайбердиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Нужно стремиться быть лидерами, поэтому всё впереди, и мы будем стараться, чтобы так и было», — добавил Базин.

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