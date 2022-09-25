«Эту тему можно и нужно переживать». Камила Валиева — о скандале на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Камила Валиева объяснила, почему темой её новой произвольной программы стала скандальная ситуация на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Главное было пронести свою историю через программу. Мне кажется, это удалось.
Над постановкой работали с Даниилом Марковичем и Этери Георгиевной, как обычно. Они спросили заранее — хочу ли я трогать эту тему. Её можно и нужно проживать. Я согласилась.
Я очень рада, что сегодня столько людей пришло нас поддерживать. Рада, что смогла до них дотронуться.
Когда я первый раз послушала слова и музыку, я не могла сдержать слёз. Сколько катала программу на тренировках, таких эмоций не было. Когда я вышла сейчас, меня будто заново туда окунули, наворачивались слёзы, а нужно катать. Появилась дрожь, но я рада, что я смогла показать это людям.
Капюшон — понятно, к чему отсылка. Само платье больше Этери Георгиевна создавала. Я говорила — какие детали нужно изменить. В целом оно будет дорабатываться», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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