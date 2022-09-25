Владимир Морозов признался, что психологически проще кататься после Олимпиады
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Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал выступление в произвольной программе на контрольных прокатах спортсменов сборной России на арене «Мегаспорт».
«Психологически проще кататься после Олимпиады, а насчёт отпустили… Первые три-четыре элемента, да, а потом сложнее становится, надо включаться. У нас не было плана как-то проще сделать, просто успешная Олимпиада, хотелось одну из программ оставить, короткую или произвольную. На первый взгляд, что тренеры недовольны, но что на самом деле, узнаем в понедельник-вторник», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Вчера, 24 сентября, пара также представили новую короткую программу.
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