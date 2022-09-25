Вайцеховская: в другой стране программа Валиевой имела бы все шансы быть освистанной

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская высказалась о новой произвольной программе чемпионки Европы Камилы Валиевой, которую она представила на контрольных прокатах сборной России в Москве.

Отметим, новая произвольная программа Камилы Валиевой посвящена допинг-скандалу на Олимпиаде-2022.

«Произвольная Камилы Валиевой совершенно очевидно ориентирована на внутрироссийскую публику, где допинг не преступление и вообще руки прочь от ребёнка. В любой другой стране программа, сдаётся мне, имела бы все шансы быть освистанной. Потому как невозможно отрешиться от мысли, что катает её человек, ставший центром (неважно, что не по своей воле) самого грандиозного скандала Игр. И педалировать эту тему, пока не доведено до конца разбирательство и не получены медали, выглядит со стороны тренерского штаба как минимум неразумно.



К тому же подобную программу хорошо ставить как некий прощальный аккорд карьеры. Тогда всё идеально ложится в драматический сюжет: и катание на разрыв аорты, и капюшон, и слёзы. Если же постановка делается в расчёте на весь сезон и сопровождается столь болезненной эмоциональной отдачей, как мы видели в Мегаспорте, впору назвать её «Ад, который всегда с тобой». Так что сил Камиле. Во всех отношениях…» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.