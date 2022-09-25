Лайшев — о прокатах: у России сильная сборная, готовая дать отпор любой команде мира
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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал контрольные прокаты сборной России в Москве.
«Чья программа понравилась больше всего? Вся сборная в великолепной форме: и наши пары, и танцы, и мужчины, и женщины. Мы видим, что у нас сильная сборная, представляющая единый монолит, готовый дать отпор любой команде мира. Хотелось бы всех поздравить с этим блестящим прокатом в поддержку огромной аудитории наших российских граждан», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Контрольные прокаты состоялись 24–25 сентября в Москве на арене «Мегаспорт». В первый день фигуристы показали короткие программы, во второй – произвольные. Все выступления в прямом эфире покажут сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko.
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