Лайшев — о прокатах: у России сильная сборная, готовая дать отпор любой команде мира

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал контрольные прокаты сборной России в Москве.

«Чья программа понравилась больше всего? Вся сборная в великолепной форме: и наши пары, и танцы, и мужчины, и женщины. Мы видим, что у нас сильная сборная, представляющая единый монолит, готовый дать отпор любой команде мира. Хотелось бы всех поздравить с этим блестящим прокатом в поддержку огромной аудитории наших российских граждан», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Контрольные прокаты состоялись 24–25 сентября в Москве на арене «Мегаспорт». В первый день фигуристы показали короткие программы, во второй – произвольные. Все выступления в прямом эфире покажут сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko.