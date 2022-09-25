Стали известны все музыкальные композиции, под которые поставлены произвольные программы пар в сезоне-2022/2023. Именно эти композиции сопровождали выступления на контрольных прокатах фигуристов сборной России на арене «Мегаспорт».
Хабибулина/Княжук – Ave Maria в исполнении Томаса Спенсера-Вортли
Павлюченко/Ходыкин – П. И. Чайковский – «Лебединое озеро»
Артемьева/Брюханов – Кавер-версии хитов Moby
Акопова/Рахманин – кавер-версии хитов Beatles
Тарасова/Морозов – Патрик Уотсон Lighthouse
Кадырова/Колесов – Queen – Who Wants To Live Forever
Мухортова/Евгеньев – микс хитов Элвиса Пресли
Мишина/Галлямов – микс хитов Элвиса Пресли
Контрольные прокаты состоялись 24–25 сентября в Москве на арене «Мегаспорт». В первый день фигуристы показали короткие программы, во второй – произвольные. Все выступления в прямом эфире покажут сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko.
- 25 сентября 2022
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