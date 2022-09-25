Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Музыкальные композиции, под которые поставлены произвольные программы пар

Музыкальные композиции, под которые поставлены произвольные программы пар
Комментарии

Стали известны все музыкальные композиции, под которые поставлены произвольные программы пар в сезоне-2022/2023. Именно эти композиции сопровождали выступления на контрольных прокатах фигуристов сборной России на арене «Мегаспорт».

Хабибулина/Княжук – Ave Maria в исполнении Томаса Спенсера-Вортли

Павлюченко/Ходыкин – П. И. Чайковский – «Лебединое озеро»

Артемьева/Брюханов – Кавер-версии хитов Moby

Акопова/Рахманин – кавер-версии хитов Beatles

Тарасова/Морозов – Патрик Уотсон Lighthouse

Кадырова/Колесов – Queen – Who Wants To Live Forever

Мухортова/Евгеньев – микс хитов Элвиса Пресли

Мишина/Галлямов – микс хитов Элвиса Пресли

Контрольные прокаты состоялись 24–25 сентября в Москве на арене «Мегаспорт». В первый день фигуристы показали короткие программы, во второй – произвольные. Все выступления в прямом эфире покажут сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022