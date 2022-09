Стали известны все музыкальные композиции, под которые поставлены произвольные программы пар в сезоне-2022/2023. Именно эти композиции сопровождали выступления на контрольных прокатах фигуристов сборной России на арене «Мегаспорт».

Хабибулина/Княжук – Ave Maria в исполнении Томаса Спенсера-Вортли



Павлюченко/Ходыкин – П. И. Чайковский – «Лебединое озеро»



Артемьева/Брюханов – Кавер-версии хитов Moby



Акопова/Рахманин – кавер-версии хитов Beatles



Тарасова/Морозов – Патрик Уотсон Lighthouse



Кадырова/Колесов – Queen – Who Wants To Live Forever



Мухортова/Евгеньев – микс хитов Элвиса Пресли



Мишина/Галлямов – микс хитов Элвиса Пресли

Контрольные прокаты состоялись 24–25 сентября в Москве на арене «Мегаспорт». В первый день фигуристы показали короткие программы, во второй – произвольные. Все выступления в прямом эфире покажут сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko.