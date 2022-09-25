Александр Самарин поделился эмоциями от своего выступления на контрольных прокатах

Российский фигурист Александр Самарин, выступающий в одиночном катании, высказался о выступлении на контрольных прокатах.

«Максим Траньков сказал про перестрелку со льдом? Это означает, что немножко полежал, пострелял, побежал, всё было в целом. На какие этапы точно смогу поехать? Нет, сейчас ничего сказать не могу. Была ли какая-то обратная связь от судей вчера? Вчера был разбор, послушали все недочёты, ошибки, получили рекомендации, поэтому вернёмся, время до первых взрослых стартов ещё есть, есть время что-то исправить, будем разбирать дома», — сказал Александр Самарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Самарин является серебряным призёром чемпионата Европы (2019), победителем этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратным вице-чемпионом России (2017, 2018).