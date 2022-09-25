Андрей Мозалёв рассказал о выступлении в произвольной программе на контрольных прокатах

Российский фигурист Андрей Мозалёв поделился мыслями о выступлении в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».

«Эта программа про то, что моя рука представляет определённую личность, и на протяжении всей программы идёт борьба с этой рукой. Как раздвоение личности, только у меня в руках отдельная личность, с которой я борюсь.

Задачи в этой программе в плане хореографии более комфортные, это ближе к тому, что делал раньше? Да, конечно, комфортнее, но всё равно короткая тоже мне очень нравится. Да, это не мой стиль, но я привыкаю к этому потихоньку. Нужны ли определённые навыки, чтобы катать классику? Да, конечно, так, как именно я хочу показать, надо ещё работать.

Почему три четвертных за программу мало? Чтобы выигрывать, нужно больше четверных, чем три», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.