Виктория Синицина показала стильный снимок с фотосессии с Никитой Кацалаповым
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Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она выложила стильный снимок с фотосессии со своим партнёром Никитой Кацалаповым.
Фото: из соцсетей виктории синициной
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру. 22 сентября, они объявили о решении пропустить половину сезона.
Фрагмент произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина:
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