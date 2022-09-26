«Разрыв сердца, до слёз». Аделина Сотникова — о ПП Камилы Валиевой на контрольных прокатах

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова поделилась мнением о контрольных прокатах сборной России, которые прошли в минувшие выходные. По словам Сотниковой, её впечатлила новая произвольная программа олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой. Напомним, новая произвольная программа Валиевой посвящена допинг-скандалу на Олимпиаде-2022.
«Камила… Разрыв сердца. Её сегодняшний прокат довёл всех зрителей до слёз… И это всего лишь прокаты, что будет в сезоне. В хорошем смысле этого слова, зал будет плакать и аплодировать стоя. Юная, сильная, красивая, открытая девчонка. Хочется ей пожелать огромного терпения, сил и продолжать дарить людям радость своим катанием.
Я не беру сейчас техническую часть, все прекрасно знают, что она может делать ультра-си элементы. Я беру именно эмоциональную, когда смотришь — и неважно, какие элементы сделал человек, но душой как будто вновь погружаешься в историю воспоминаний и проникаешься вместе со спортсменом во все сделанные движения, в весь смысл программы», — написала Сотникова в своём телеграм-канале.
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