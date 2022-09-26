Татьяна Тарасова резко ответила критикам Камилы Валиевой и снявшейся Александры Трусовой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на критику в адрес олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях Камилы Валиевой и серебряного призёра ОИ-2022 Александры Трусовой, которая снялась с контрольных прокатов из-за травмы спины.
«Сейчас ещё никто не готов физически. И Камила не готова физически.
Снятие Трусовой? Не готовы физически. А почему они должны быть готовы в сентябре делать все четверные? Это длинный процесс. Мы смотрели программы, а не прыжки. Есть разница? Они делали максимум того, что они могут на сегодняшний день. Если кого-то не устраивает — можете выйти из зала», — цитирует Тарасову «Спорт-экспресс».
Фрагмент произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина:
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