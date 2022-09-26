Тренер Давыдов — о ПП Валиевой: это вызов всей обстановке, которая была в прошлом году

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов прокомментировал контрольные прокаты сборной России, дав совет российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Произвольная программа Валиевой — это вызов всей той обстановке, которая имела место в прошлом сезоне. Наверное, это ответ всем недоброжелателям, которые говорили разное, писали и до сих пор пишут. Оценивать эту постановку как искусство… Камила всегда хорошо катается. Для меня тут ничего не поменялось, кроме вот этой новой идеи.



Думаю, что вчерашний прокат дался Валиевой тяжело не столько эмоционально, сколько физически. Конечно, они сбросили после такого трудного сезона. Видимо, чуть‑чуть дали слабинку, чуть‑чуть набрали вес. Конечно, это всё сказывается — прокаты даются тяжелее. И поздний набор формы. Думаю, что всё встанет на свои места.



Я не думаю, что это вопрос эмоций. Это вопрос желания двигаться дальше. Главное, чтобы Камиле не обрубили это желание всевозможные СМИ, разговоры, допинги и т.д. Если желание будет, всё остальное можно преодолеть», – приводит слова Давыдова «Матч ТВ».

Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.