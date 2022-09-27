Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Навка выложила фото с ярким макияжем

Татьяна Навка выложила фото с ярким макияжем
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду (в дуэте с Романом Костомаровым) российская фигуристка Татьяна Навка опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, на которой она изображена с ярким макияжем.

Фото: из соцсетей татьяны навки

47-летняя Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004–2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Также она двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.

Ранее Татьяна Навка показала, как отдыхала с другой олимпийской чемпионкой, Викторией Синициной, на яхте в Сочи.

Новость по теме
Татьяна Навка показала, как отдыхает с Викторией Синициной на яхте в Сочи. Фото

Впечатляющее вращение Анны Щербаковой:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022