Татьяна Навка выложила фото с ярким макияжем
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду (в дуэте с Романом Костомаровым) российская фигуристка Татьяна Навка опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, на которой она изображена с ярким макияжем.
Фото: из соцсетей татьяны навки
47-летняя Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004–2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Также она двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.
Ранее Татьяна Навка показала, как отдыхала с другой олимпийской чемпионкой, Викторией Синициной, на яхте в Сочи.
Впечатляющее вращение Анны Щербаковой:
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