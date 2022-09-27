Жулин: критики замолкнут, если Дэвис и Смолкин выступят на Гран-при России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал распределение кандидатов в сборную России по этапам Гран-при, опубликованное сегодня, 27 сентября. Согласно списку, танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин должны выступить в Москве с 11 по 13 ноября и в Перми с 25 по 27 ноября.



«Надо ещё посмотреть, выступят ли Дэвис и Смолкин на Гран-при России. У нас каждый день всё меняется — в том числе из-за травм. Уже слышал, что две пары снялись, поэтому сейчас ничего не стал бы загадывать.



Критики замолкнут, если они выступят на Гран-при России. Если не приедут, значит, не замолкнут», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме Опубликовано распределение кандидатов в сборную России по этапам Гран-при

Видео: Фрагмент произвольного танца Дэвис и Смолкина