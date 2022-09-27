Жулин: критики замолкнут, если Дэвис и Смолкин выступят на Гран-при России
Поделиться
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал распределение кандидатов в сборную России по этапам Гран-при, опубликованное сегодня, 27 сентября. Согласно списку, танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин должны выступить в Москве с 11 по 13 ноября и в Перми с 25 по 27 ноября.
«Надо ещё посмотреть, выступят ли Дэвис и Смолкин на Гран-при России. У нас каждый день всё меняется — в том числе из-за травм. Уже слышал, что две пары снялись, поэтому сейчас ничего не стал бы загадывать.
Критики замолкнут, если они выступят на Гран-при России. Если не приедут, значит, не замолкнут», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Видео: Фрагмент произвольного танца Дэвис и Смолкина
Комментарии
- 27 сентября 2022
-
15:10
-
14:40
-
14:25
-
14:12
-
14:02
-
13:59
-
13:23
-
12:46
-
12:34
-
12:20
-
12:19
-
12:05
-
11:43
-
11:36
-
10:44
-
10:13
-
09:52
-
07:53
- 26 сентября 2022
-
19:25
-
18:41
-
17:33
-
16:14
-
14:44
-
13:57
-
13:33
-
13:01
-
12:31
-
12:29
-
12:01
-
11:36
-
11:31
-
11:01
-
10:31
-
10:13
-
10:01
Партнерский контент