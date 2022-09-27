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Жулин: критики замолкнут, если Дэвис и Смолкин выступят на Гран-при России

Жулин: критики замолкнут, если Дэвис и Смолкин выступят на Гран-при России
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал распределение кандидатов в сборную России по этапам Гран-при, опубликованное сегодня, 27 сентября. Согласно списку, танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин должны выступить в Москве с 11 по 13 ноября и в Перми с 25 по 27 ноября.

«Надо ещё посмотреть, выступят ли Дэвис и Смолкин на Гран-при России. У нас каждый день всё меняется — в том числе из-за травм. Уже слышал, что две пары снялись, поэтому сейчас ничего не стал бы загадывать.

Критики замолкнут, если они выступят на Гран-при России. Если не приедут, значит, не замолкнут», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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