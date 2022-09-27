Татьяна Тарасова отреагировала на новость, что Дэвис и Смолкин заявлены на Гран-при России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, примут участие в этапах Гран-при России. В настоящее время Дэвис и Смолкин находятся в США. 19-летняя Диана — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Дэвис и Смолкин по плану выступают. У них есть план, они по нему и выступают», — рассказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Дэвис и Смолкин выступят на четвёртом этапе в Москве с 11 по 13 ноября и на шестом этапе в Перми с 25 по 27 ноября.

Ранее появились слухи, будто бы Дэвис и Смолкин могут перейти в сборную США.

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