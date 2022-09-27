«Маленькая история жизни с большим значением для Камилы». Психолог — о программе Валиевой

Спортивный психолог Виктория Борзенкова рассказала, что думает о новой произвольной программе олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях Камилы Валиевой. Напомним, новая ПП Валиевой посвящена допинг-скандалу, на фоне которого она выступала на Играх в Пекине. Во время Олимпиады стало известно, что допинг-проба Камилы, сданная в декабре 2021 года, дала положительный результат.
«Возможно ли собрать сильные эмоции и сложный контент в один прокат? Раз они [тренеры] поставили эту программу, представили её на всеобщий суд, я думаю, что это возможно. Если бы было невозможно совместить артистическую и техническую составляющие, вряд ли бы мы сегодня видели эту программу. И если Камила сможет всё это совместить, то действительно получится такая маленькая история жизни с большим значением для Камилы», — сказала Борзенкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Впечатляющее вращение Анны Щербаковой:
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