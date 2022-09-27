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Илья Авербух поставит новую произвольную программу для Марка Кондратюка

Илья Авербух поставит новую произвольную программу для Марка Кондратюка
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, что поставит для российского фигуриста Марка Кондратюка новую произвольную программу на сезон-2022/2023.

На контрольных прокатах сборной России Кондратюк выступал под композицию из мюзикла «Сломанные крылья» и допустил ряд серьёзных ошибок.

«Меня попросили подготовить новую произвольную программу. Думаю, начнём со дня на день. Сейчас уделяем время музыке, которую мы выбираем вместе. Для меня очень важно, чтобы Марку подходила и нравилась эта программа.

Какой была основная причина смены программы? Общее мнение было таково, что та программа не очень подходила Марку. В первую очередь программа зависит от того, как она исполняется, но такое бывает — в этом нет ничего удивительного», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

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