«Небольшая встряска пойдёт на пользу». Рукавицын — о переходе Даниеляна

Тренер Евгений Рукавицын рассказал, как в его группе, где занимаются Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, приняли Артура Даниеляна.
Даниелян перешёл в группу Рукавицына месяц назад от Елены Буяновой.
«Артур Даниелян перешёл к нам не так давно. Мы успели сделать ему новые программы. Короткая I Feel Like I’m Drowning, произвольная Wyden Down Riopy. На данный момент форма Артура не оптимальная, и по контенту показываем то, что можем. В новом коллективе и спортсмену, и нам, тренерам, надо притереться друг к другу, и Артур старается.
Появление Артура у нас стало для меня полной неожиданностью. Естественно, мы думали, взвешивали, но решили, что его переход даст дополнительный всплеск всей нашей взрослой группе с точки зрения конкуренции, всего, что с этим связано. Небольшая встряска пойдёт на пользу ребятам.
Приняли Артура хорошо, потому что у нас добрая атмосфера. Для меня очень важно, чтобы здоровая конкуренция не переходила в другие плоскости. И я всегда говорю об этом спортсменам. Да, на льду очень важны соперничество, борьба – это подстёгивает. Но вне льда всё должно строиться на взаимном уважении», — приводит слова Рукавицына пресс-служба ФФККР.
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