Источник: два фигуриста сборной России получили повестки в военкомат

Российские фигуристы-одиночники Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, входящие в национальную команду, получили повестки из военкомата. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ». Алиеву 23 года, Игнатову — 22.
Дмитрий Алиев — чемпион Европы (2020), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), чемпион России (2020), бронзовый призёр чемпионата России (2018). На юниорском уровне — двукратный победитель первенства России (2016, 2017), победитель финала международного юношеского Гран-при (2016), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2017), бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр (2016).
Макар Игнатов — серебряный призёр чемпионата России (2021), бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), победитель финала Кубка России (2020) и этапа международной серии «челленджер» Nebelhorn Trophy (2019).
Фрагмент произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина:
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