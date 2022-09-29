Загорски и Гурейро объявили о приостановке карьеры из-за тяжёлой болезни Тиффани

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, объявили о приостановке карьеры на один сезон. Причина — тяжёлая болезнь Загорски.

«Всем привет. В последнее время многие из вас могли увидеть, что мы были не очень активны и немногословны, это было связано со многими факторами. В прошлом году у Тиффани диагностировали тяжёлую болезнь, которая, к сожалению, лишила её возможности полноценно выступать в прошлом сезоне. После этого трудного периода времени Тиффани решила взять перерыв, для того чтобы полностью восстановиться. Поскольку процессы восстановления могут быть разными для всех, это заняло больше времени, чем ожидалось. Но сейчас она вновь начинает чувствовать себя хорошо.

Также не менее важно отметить, что в связи с текущими событиями у нас на данный момент отсутствует возможность соревноваться на международном уровне, поэтому мы решили не торопить процессы восстановления и взять перерыв в этом сезоне. Это было очень сложное решение, и на его принятие ушло много времени, так как мы соревнуемся уже много лет. Мы берём паузу, чтобы перевести дыхание и решить, что делать дальше.

Надеемся, что вы не соскучились по нам. Также хотим пожелать всем участникам прокатов удачи!» — написал Гурейро в своих социальных сетях.

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