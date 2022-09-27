Валиеву закидали лимонами, питерских – гусями! Сюрпризы от фанатов на открытых прокатах

Соскучились по фигурному катанию, правда? Зрители, пришедшие в выходные в «Мегаспорт», – определённо да. К первому масштабному событию сезона фанаты подготовились очень тщательно: баннеры, кричалки, подарки – всё в изобилии!

«Чемпионат» выяснил, кому из фигуристов прилетела на лёд самая большая игрушка, как продолжается история петербургских гусей и зачем Камиле Валиевой столько лимонов.

Фруктопад – для Валиевой, щенкопад – для Трусовой

«Плакаты с Камилой закончились, следующую партию подвезут в перерыве, после танцев», – сказали нам ещё перед началом второго дня прокатов. Но только закончились выступления танцевальных пар – и баннеры в поддержку Валиевой растаяли на глазах.

Китайский фан-клуб отлично помог с поддержкой – посылка в 309 кг не зря преодолела такое большое расстояние. В темноте отлично выделялись светящиеся баннеры с иероглифами и китайским прозвищем Камилы – K-Bao.

В коридорах арены нам встретился болельщик Камилы из Китая, который живёт в Москве. В его руках – те самые фрукты, которые фигуристке кидали после той самой произвольной – то ли груши, то ли лимоны. Раньше китайские фанаты Камилы уже преподносили ей корзину лимонов, причём неспроста: российские болельщики могут поддерживать Валиеву вживую, а большинство фанатов из Китая – лишь на расстоянии, поэтому они «full of lemons» – эту фразу можно интерпретировать как «завидуют белой завистью».

Болельщик Камилы Валиевой из Китая Фото: «Чемпионат»

С одной попытки можно угадать, какими игрушками одарили Александру Трусову. После выступления фигуристки с новой короткой программой на лёд полетели собачки. Во второй день могло случиться что-то ещё более грандиозное, но Саша была вынуждена сняться из-за проблем со спиной. Когда она появилась на трибунах, болельщики скандировали: «Саша, мы с тобой!»

Флэшмоб устроили и болельщики Михаила Коляды: фигуриста закидали котами после произвольной «Танго в сумасшедшем доме». А на экране в этот момент показывали плакат с подписью «Миша – ты наше золото!» и знаменитой фотографией Коляды с его питомцем Джаспером. Кстати, на следующий день Михаил оценил старания в своём телеграм-канале: «P.S. Плакат с котом — супер».

Представители семейства кошачьих летели на лёд и Марку Кондратюку, а в миксте до фигуриста вновь долетел вопрос о том, как всё-таки зовут его домашнего любимца, но ответа не последовало. Впрочем, Марк взял на заметку идею с шифрованием имени кота – возможно, в будущем увидим от чемпиона Европы новый ребус.

И снова гуси – хит сезона

История с питерских контрольных прокатов продолжается: гуси пробрались и на выступления в Москве. В начале сентября таких пернатых получили в подарок Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев, теперь настал черёд ребят помладше.

Гусь на прилавке Фото: «Чемпионат»

На стенде с продажей игрушек в день коротких программ был обнаружен тот самый гусь – а к концу дня птица с прилавка всё же упорхнула. Оставалось выяснить, кому из фигуристов она досталась.

После прокатов с гусями в руках вышли как минимум двое одиночников: Евгений Семененко и Пётр Гуменник. Причём Пете гусь положен по фамилии: гуменник – это птица из семейства утиных. А с Евгением в микст-зоне случился забавный диалог: всё-таки гуси ему не так по душе, как представители морского мира. О своих талисманах фигурист трогательно сказал: «У меня тюленчики».

Евгений Семененко и Пётр Гуменник Фото: «Чемпионат»

После шоу фигуристы вдвоём сфотографировались с этими игрушками, и «мегаспортовский» вариант, скорее всего, отправился к Жене – шея петиной птицы была украшена белой сеткой. А может быть, того гуся вообще получил кто-то третий: сейчас птица невероятно популярна среди болельщиков.

Кому прилетела самая большая игрушка?

За звание самой большой игрушки могут побороться сразу несколько кандидатов. Фан-клуб Дмитрия Алиева притащил в «Мегаспорт» огромную панду, которая на протяжении всех прокатов занимала отдельное кресло. Этого исполина чемпион Европы получил после короткой программы. После произвольной Диме вручили ещё и Пикачу — как на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Тогда фигуристу очень приглянулся этот персонаж из аниме.

Дмитрий Алиев Фото: Из личного архива Алиева

Андрею Мозалёву через тренеров передали большого лиса – тренер Кирилл Давыденко дожидался ученика в зоне интервью именно с ним.

Евгению Семененко прилетел на лёд тюлень – пусть и не внушительных размеров, но ради него фигурист даже специально подъехал к девочке-помощнице и забрал игрушку. Под восторженную реакцию зала, естественно – удержаться от умиления в этот момент было крайне сложно.

Самый веселый момент с игрушками случился на прокате Елизаветы Туктамышевой. Один из болельщиков попытался выбросить на лед розовую корову, но сил докинуть игрушку до катка не хватило. Животное приземлилось прямо на голову президента ФФККР Александра Горшкова, после чего тот отправил корову по нужному адресу – Императрице из Петербурга.