«Эта пара давно выпала из топа в России». Авербух — о паузе в карьере Загорски и Гурейро

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух назвал разумным решение российского танцевального дуэта Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро взять паузу в карьере.

В 2021 году Загорски перенесла менингит. С учётом отстранения российских спортсменов от международных соревнований дуэт решил не форсировать восстановление Тиффани и сделать паузу в карьере. Напомним, в декабре 2021 года пара попробовала выступить на чемпионате России, но после произвольного танца партнёршу унесли на руках.

«Мне кажется, это вполне разумное решение. Тем более Тиффани каталась на последнем турнире, когда очень сильно болела, ребята едва доехали программу. В общем, эта пара давно выпала из топа в России. Вернуться, конечно, в нашу лидирующую тройку будет очень и очень сложно, но, как говорится, нет ничего невозможного, главное, пожелаю ребятам найти себя», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Загорски и Гурейро — призёры этапов Гран-при, трёхкратные призёры чемпионатов России, участники Олимпийских игр – 2018.