Препарат, предположительно найденный в пробе Валиевой, внесён в список мониторинга ВАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) внесло в список мониторинга на 2023 год вещество гипоксен. Это одна из трёх субстанций, которые предположительно были найдены в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщается в документе, опубликованном на сайте ВАДА. Также в пробе Валиевой были найдены L-карнитин и триметазидин. В список запрещённых веществ из них входит только триметазидин.

В течение 2023 года влияние гипоксена на организм спортсмена будет отслеживаться как в соревновательный, так и во внесоревновательный период.

Гипоксен — разработка советских учёных 1970-х годов, антиоксидант и антигипоксант. Применяется при сниженной работоспособности, синдроме хронической усталости, тяжёлых травмах и заболеваниях лёгких.