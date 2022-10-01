«Выходные». Диана Дэвис опубликовала фото из ресторана в Вашингтоне

Российская фигуристка Диана Дэвис, катающаяся в паре с Глебом Смолкиным, в своих социальных сетях опубликовала фотографию из ресторана в городе Вашингтон (США).

Фото: из личного архива Дэвис

«Выходные», — подписала Дэвис фотографию, отметив в качестве фотографа Глеба Смолкина.

Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.

Пара пропустила контрольные прокаты сборной России, которые проходили с 23 по 25 сентября, из-за проблем с документами, которые не позволяли покинуть США.