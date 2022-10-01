Команда Этери Тутберидзе посетила концерт фортепианной музыки

Тренерский штаб группы Этери Тутберидзе рассказал о посещении концерта фортепианной музыки, посвящённого Международному дню музыки, и сфотографировался с исполнителями.

«Музыка — неиссякаемый источник вдохновения! Вчера команда #TeamTutberidze (Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков) посетила концерт фортепианного трио BelSuono, посвящённый Международному дню музыки. Получили порцию вдохновения, а теперь #работаемдальше», — написано в соцсетях команды Тутберидзе.

Фото: Соцсети группы Этери Тутберидзе

Под руководством команды Тутберидзе занимаются олимпийские чемпионки Анна Щербакова, Камила Валиева и Алина Загитова, призёр Игр Александра Трусова, а также молодые перспективные фигуристки Майя Хромых, Дарья Усачёва, Софья Акатьева, Аделия Петросян и другие.