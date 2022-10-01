Лайшев — о возможном уходе Трусовой: Тутберидзе от этого ни жарко ни холодно

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию СМИ о переходе серебряного призёра Олимпийских игр в женском одиночном катании Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Никак не оцениваю данную новость. От добра добра не ищут. Чего куда-то уходить, когда Тутберидзе доводит до самых высших званий своих воспитанниц? Тренер — проверенный. Чего искать в другом месте? Она же один раз уже искала в другом месте. Надо работать и терпеть — вот залог успеха.



Связано ли решение с конфликтом на Олимпиаде? Нет, вообще никак не связано. Обычное явление между тренерами и спортсменами во всех видах спорта. Для нас это нормальное явление. Убежал, прибежал, обежал – Тутберидзе от этого ни жарко ни холодно», – сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.