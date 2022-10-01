Косторная прокомментировала переход Трусовой, назвав это решение «не совсем понятным»

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, что думает о переходе российской фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Решение неожиданное, не совсем понятное. Но в любом случае желаю Саше удачи в новом коллективе», — приводит слова Косторной ТАСС.

Отметим, Трусова не в первый раз уходит от Тутберидзе. В сезоне-2020/2021 она тренировалась в академии «Ангелы Плющенко», но на олимпийский сезон вернулась, продолжив при этом выступать в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В конце сентября спортсменка выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе.

Из девушек в команде Соколовской только перешедшая в межсезонье 15-летняя Софья Самоделкина.