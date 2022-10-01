«Не надо трогать тему любви». Трусова опять ушла от Тутберидзе — и при чём тут Кондратюк?

Субботний вечер перестал быть томным: ровно неделю назад Александра Трусова выступила с новой короткой программой на контрольных прокатах сборной, а сейчас прогремела новость о том, что фигуристка уходит от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.
Как сообщает «РИА Новости Спорт», Трусова покинула группу Тутберидзе и теперь будет работать под руководством Соколовской в ЦСКА. А в РБК написали, что фигуристка уже три дня занимается под руководством нового тренерского штаба. Чуть позднее в РИА отметили причину перехода: это произошло из-за здоровья фигуристки и тяжёлого режима тренировок, из-за которых у неё обостряются травмы.
Александра Трусова и Светлана Соколовская
Фото: из личного архива Алёны Гришиной
Слухи о возможном уходе Трусовой из группы Тутберидзе ходили ещё весной. Реакция Саши на поражение на Олимпиаде наводила на мысли, что она может задуматься о смене тренера, но чем-то весомым эти мысли не подкреплялись. На шоу «Чемпионы на льду» фигуристка презентовала программу «Не брошу на полпути», в которой сказала фанатам и самой себе – она идёт дальше, продолжает кататься и делать то, что ей нравится.
Разговоры о возможной смене штаба возникали и на фоне начинающихся отношений Саши с Марком Кондратюком, но опять же – подтверждений им не было никаких. Ни весной, ни летом перехода Трусовой не случилось. К новому сезону она готовилась вместе с командой Этери Тутберидзе, тренировалась на сборах в Новогорске, ставила новые программы под руководством прежнего штаба.
При этом фигуристка спокойно участвовала в туре «Союз чемпионов» Евгения Плющенко в качестве главной звезды, а также часто появлялась на катке в ЦСКА. О готовящемся переходе это говорить не могло, поскольку именно у Соколовской тренируется молодой человек Саши.
Выступления на открытых прокатах получились смазанными – травма спины не позволила Саше в полную силу откатать короткую программу с классическим контентом, а с произвольной пришлось сняться. Но с тренерами фигуристка общалась достаточно спокойно и была в хорошем расположении духа. Так что эти внезапные новости об уходе действительно удивили – почему сейчас, когда сезон вот-вот начался? Что мешало сделать это раньше?
Если переход действительно состоится (на момент написания материала информацию пока никак не прокомментировали, официальная фан-группа Александры также не давала никаких разъяснений), то нужно будет решать множество вопросов. Будет ли Саша выступать с теми же программами, что ей поставили, или срочно придётся ставить новые? Успеет ли Саша накатать программы до первых стартов (а она заявлена уже на второй этап в Сочи в конце октября), да ещё и на фоне травмы спины? И будет ли она вообще участвовать в ближайших соревнованиях?
Пока официальные комментарии не давали ни Саша, ни Светлана Владимировна, но очень метко по этому поводу выразилась Татьяна Анатольевна Тарасова: «Тему любви трогать не надо. Вы же знаете, что Трусова дружит с Кондратюком. Поживём и увидим».
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