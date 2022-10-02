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Инна Гончаренко считает, что отношения с Кондратюком сыграли роль в переходе Трусовой

Инна Гончаренко считает, что отношения с Кондратюком сыграли роль в переходе Трусовой
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Советский и российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала информацию о возможном переходе российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Для меня новость о переходе Трусовой к Соколовской — неожиданность. Потому что она уже один раз уходила, как мы знаем. И она поняла, что это было ошибочное решение. Сейчас опять… Единственное, я думаю, что здесь какие-то личные мотивы и эмоции сыграли. Возможно, её взаимоотношения с Марком Кондратюком сыграли какую-то роль. Но, так как не обладаю информацией, точно сказать не могу.

В начале сезона… Мне кажется, какое-то эмоциональное решение. Трудно оценивать этот переход. Думаю, время покажет. Но такое решение для меня неожиданно», — сказала Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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