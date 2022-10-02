Плющенко — о мобилизации: каждый должен заниматься своим делом. Армия у нас крепкая

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал проходящую в России частичную мобилизацию.

«До нас ничего пока не доходило. Каждый должен заниматься своим делом. Если ты в сборной страны, ты должен заниматься фигурным катанием. Профессиональный спортсмен должен расти, двигаться в своём направлении. Это логично. Пришли повестки – можно подумать, что сделать с этим. Я ещё раз повторю, армия ведь у нас и так мощная, количества людей достаточно, профессионалов достаточно», — приводит слова Плющенко Metaratings.ru.

39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.