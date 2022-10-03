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Евгений Плющенко рассказал, как отреагирует на желание своих учеников сменить гражданство

Евгений Плющенко рассказал, как отреагирует на желание своих учеников сменить гражданство
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как будет действовать, если кто-либо из его учеников, занимающихся в академии «Ангелы Плющенко», изъявит желание сменить гражданство.

«У меня же не рабство. У меня нет подписанных контрактов, договоров о том, что они катаются за Российскую Федерацию. У нас есть контракты о том, что они являются фигуристами академии Плющенко: мы им помогаем, мы их финансируем. Других контрактов у нас нет.

Если ребёнок со своими родителями примет такое решение, мы, естественно, будем обсуждать. Они же не рабы какие-то», — приводит слова Плющенко Metaratings.

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