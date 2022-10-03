Предварительный список участников мемориала Панина-Коломенкина в Петербурге. Мужчины

Стал известен предварительный список участников мемориала Н. А. Панина-Коломенкина, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 5 по 8 октября в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга. Данное всероссийское соревнование станет первым в этом сезоне.

Фигурное катание. Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург. Мужчины.

1. Коваленко Егор

2. Ощепков Владимир

3. Варакин Максим

4. Катичев Владислав

5. Атояр Роман

6. Коляда Михаил

7. Лутфуллин Глеб

8. Соловьёв Семен

9. Гуменник Пётр

10. Игнатов Макар

11. Мозалёв Андрей

12. Алиев Дмитрий

13. Поветкин Александр

14. Ерохов Алексей

15. Савосин Роман

16. Анисимов Андрей

17. Фёдоров Григорий

18. Платонов Тимофей

19. Самсонов Даниил

20. Даниелян Артур.

Отметим, что Евгений Семененко снялся с соревнований.