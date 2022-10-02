Стало известно расписание мемориала Николая Панина-Коломенкина

С 5 по 8 октября в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга пройдёт мемориал Н.А. Панина-Коломенкина, который станет первым в этом сезоне всероссийским соревнованием по фигурному катанию.
Фигурное катание. Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург
Программа соревнований
5 октября, среда
Танцы на льду. КМС, ритм-танец — 14:00
Танцы на льду. Ритм-танец — 16:10
Юноши. КМС, короткая программа — 17:20
6 октября, четверг
Девушки. КМС, короткая программа — 9:00
Женщины. Короткая программа — 15:15
Танцы на льду. КМС, произвольный танец — 19:30
Танцы на льду. Произвольный танец — 22:00
7 октября, пятница
Мужчины. Короткая программа — 10:00
Девушки. КМС, произвольная программа — 13:05
Юноши. КМС, произвольная программа — 16:25
Пары. КМС, короткая программа — 19:45
Пары. Короткая программа — 22:00
8 октября, суббота
Женщины. Произвольная программа — 9:30
Мужчины. Произвольная программа — 12:15
Пары. КМС, произвольная программа — 15:00
Пары. Произвольная программа — 17:25
Церемония награждения и показательные выступления — 18:30
Видео: Елизавета Туктамышева. Короткая программа
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