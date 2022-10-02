Стало известно расписание мемориала Николая Панина-Коломенкина

С 5 по 8 октября в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга пройдёт мемориал Н.А. Панина-Коломенкина, который станет первым в этом сезоне всероссийским соревнованием по фигурному катанию.

Фигурное катание. Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург

Программа соревнований

5 октября, среда



Танцы на льду. КМС, ритм-танец — 14:00

Танцы на льду. Ритм-танец — 16:10

Юноши. КМС, короткая программа — 17:20



6 октября, четверг

Девушки. КМС, короткая программа — 9:00

Женщины. Короткая программа — 15:15

Танцы на льду. КМС, произвольный танец — 19:30

Танцы на льду. Произвольный танец — 22:00



7 октября, пятница

Мужчины. Короткая программа — 10:00

Девушки. КМС, произвольная программа — 13:05

Юноши. КМС, произвольная программа — 16:25

Пары. КМС, короткая программа — 19:45

Пары. Короткая программа — 22:00



8 октября, суббота

Женщины. Произвольная программа — 9:30

Мужчины. Произвольная программа — 12:15

Пары. КМС, произвольная программа — 15:00

Пары. Произвольная программа — 17:25

Церемония награждения и показательные выступления — 18:30

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