Евгений Плющенко — об игре в хоккей: Овечкин помогает. Он великий.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своей игре в хоккей и поделился мнением о легендарном российском хоккеисте Александре Овечкине.

«Беру ли у Овечкина советы? Саня помогает, да. Он великий. Ну а мы, любители, больше для себя играем, но на результат! У нас большая цель — выиграть лигу. Для этого созданы все условия», — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».

39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России. Он открыл в Москве свою школу «Ангелы Плющенко».