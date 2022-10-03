Евгений Плющенко — об игре в хоккей: Овечкин помогает. Он великий.
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своей игре в хоккей и поделился мнением о легендарном российском хоккеисте Александре Овечкине.
«Беру ли у Овечкина советы? Саня помогает, да. Он великий. Ну а мы, любители, больше для себя играем, но на результат! У нас большая цель — выиграть лигу. Для этого созданы все условия», — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».
39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России. Он открыл в Москве свою школу «Ангелы Плющенко».
Комментарии
- 3 октября 2022
-
18:42
-
18:05
-
17:42
-
17:32
-
17:05
-
16:55
-
16:37
-
15:35
-
12:02
-
11:28
-
11:01
-
09:31
-
09:22
-
07:55
-
00:33
-
00:19
- 2 октября 2022
-
21:55
-
21:18
-
20:13
-
18:48
-
18:00
-
17:51
-
17:10
-
14:55
-
13:37
-
13:15
-
12:01
-
12:00
-
11:40
-
11:23
-
11:16
-
11:05
-
10:45
-
10:05
- 1 октября 2022
-
23:27
Партнерский контент