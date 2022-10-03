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Виктория Синицина и Никита Кацалапов примут участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период»

Виктория Синицина и Никита Кацалапов примут участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период»
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Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин подтвердил, что его подопечные Виктория Синицина и Никита Кацалапов примут участие в новом сезоне телешоу «Ледниковый период». Также он отметил, что супруги будут выступать в разных командах.

«Виктория сейчас у Авербуха, а Никита в моей команде», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру. 22 сентября они объявили о решении пропустить половину нового сезона.

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