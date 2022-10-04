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Евгения Медведева показала, как сейчас выглядит. Она улыбается на фото

Евгения Медведева показала, как сейчас выглядит. Она улыбается на фото
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как выглядит в настоящий момент.

Фото: из личного архива евгении медведевой

После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу. В паре с тиктокером Даней Милохиным она заняла третье место в «Ледниковом периоде».

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