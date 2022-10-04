Евгения Медведева показала, как сейчас выглядит. Она улыбается на фото

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как выглядит в настоящий момент.
Фото: из личного архива евгении медведевой
После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу. В паре с тиктокером Даней Милохиным она заняла третье место в «Ледниковом периоде».
Реакция Евгении Медведевой на гол Фёдора Смолова:
- 4 октября 2022
-
08:13
-
08:08
-
07:53
- 3 октября 2022
-
19:22
-
18:42
-
18:05
-
17:42
-
17:32
-
17:05
-
16:55
-
16:37
-
15:35
-
12:02
-
11:28
-
11:01
-
09:31
-
09:22
-
07:55
-
00:33
-
00:19
- 2 октября 2022
-
21:55
-
21:18
-
20:13
-
18:48
-
18:00
-
17:51
-
17:10
-
14:55
-
13:37
-
13:15
-
12:01
-
12:00
-
11:40
-
11:23
-
11:16