Евгения Медведева показала, как сейчас выглядит. Она улыбается на фото

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как выглядит в настоящий момент.

Фото: из личного архива евгении медведевой

После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу. В паре с тиктокером Даней Милохиным она заняла третье место в «Ледниковом периоде».

Реакция Евгении Медведевой на гол Фёдора Смолова: