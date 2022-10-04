Семененко рассказал, как относится к Щербаковой. Фигуристов шипперят болельщики

19-летний фигурист сборной России Евгений Семененко рассказал, как относится к тому, что его шипперят с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой, и ответил на вопрос, занято ли его сердце. Спортсмен учится на врача.
«Занято ли сердце? Свободно. Много сообщений от фанаток в директе. Но я понимаю, что со своим нынешним графиком должного внимания девушке уделять не смогу.
Можно ли сказать, что моя девушка — это учёба? Такая преданная, не отцепится (смеётся).
Как отношусь к тому, что меня с Аней Щербаковой шипперят? Вся тема с шипперством, я считаю, прикольная. Раз фанатам нравится, то почему бы и нет? Как к Ане отношусь? Хорошо. Вообще, со всеми ребятами тёплые отношения остались после Олимпиады, общаемся. Появится настроение — можем списаться, а так каждый своим делом занимается», — приводит слова Семененко Sport24.
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