Татьяна Тарасова отреагировала на то, что Загитова снова будет вести «Ледниковый период»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова вновь будет ведущей телепроекта «Ледниковый период». Ранее Загитова уже вела шоу в паре с олимпийским чемпионом 2002 года в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным.
«Ей же предложили, поэтому я уверена, что она успешно справится с ролью ведущей. Не вижу в этом ничего плохого.
Было бы лучше для Загитовой продолжать спортивные выступления? С чего вы это взяли?» — приводит слова Татьяны Тарасовой Legalbet.
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