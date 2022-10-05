Евгений Плющенко отреагировал на отмену отстранения боксёров России и Беларуси

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал новость о том, что Международная ассоциация бокса (IBA) решила отменить отстранение боксёров из России и Беларуси.

«Великолепная новость, что боксёров допустили до соревнований на международной арене, тем более с нашим флагом и гимном. Если боксёров допустили — значит, должны допустить и другие виды спорта. Сейчас мы будем с удовольствием этого ждать. Отличная новость.

Связано ли это с тем, что президент IBA — Умар Кремлёв? Значит, надо ставить наших везде», — приводит слова Евгения Плющенко «РИА Новости Спорт».

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