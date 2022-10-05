Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Плющенко отреагировал на отмену отстранения боксёров России и Беларуси

Евгений Плющенко отреагировал на отмену отстранения боксёров России и Беларуси
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал новость о том, что Международная ассоциация бокса (IBA) решила отменить отстранение боксёров из России и Беларуси.

«Великолепная новость, что боксёров допустили до соревнований на международной арене, тем более с нашим флагом и гимном. Если боксёров допустили — значит, должны допустить и другие виды спорта. Сейчас мы будем с удовольствием этого ждать. Отличная новость.

Связано ли это с тем, что президент IBA — Умар Кремлёв? Значит, надо ставить наших везде», — приводит слова Евгения Плющенко «РИА Новости Спорт».

«Возможно, нам стоит понять русских». Как мир биатлона отреагировал на отстранение России «Возможно, нам стоит понять русских». Как мир биатлона отреагировал на отстранение России

Также посмотрите видео с историческим четверным акселем 17-летнего американского фигуриста Ильи Малинина:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022