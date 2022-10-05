«Обвинили программу». Авербух — об отвергнутой тренерами постановке для Медведевой

Призёр Олимпийских игр, хореограф и тренер Илья Авербух, которому предстоит создать новую произвольную программу на сезон-2022/2023 для Марка Кондратюка, рассказал, как сам оказался в роли постановщика, чья работа была отвергнута тренером.
Именно Авербух ставил произвольную программу двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой на сезон-2017/2018, но в Пхёнчхане фигуристка катала «Анну Каренину».
«Я абсолютно нормально отношусь к этому. Если бы Женя Медведева не отказалась катать программу «Январские звёзды», которую мы поставили с ней в олимпийский сезон, не появилась бы хорошая и очень известная «Анна Каренина». Возможно, после двух предыдущих удачных сезонов, которые получились у нас с Женей, от меня ждали чего-то совершенно особенного, не знаю.
Тема Карениной, кстати, звучала с самого начала, но я её как-то сразу отмёл — подумал, что для юной — 18-летней тогда — Жени это не слишком подходящий образ. В итоге тренеры вернулись именно к этой идее и сделали программу так, что она всем понравилась. Значит, я где-то ошибся. Хотя до сих пор думаю, что дело было немножко в другом. Что после двух фантастических сезонов, когда Женя ничего не срывала, вдруг появились какие-то сбои — и кого-то надо было в этом обвинить. Обвинили программу», — приводит слова Авербуха RT.
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